Marie Louise - Sleepless

“sleepless“ lautet der Titel des aktuellen, dritten Albums der Stuttgarter Songwriterin und Sängerin Marie Louise. Ihre warme, facettenreiche Stimme steht im Zentrum der zehn zeitlosen Akustik-Popsongs, die mit eigenwilligen Strukturen, überraschenden Taktwechseln und vor allem mit traumhaften Melodien unter die Haut gehen.

Die außergewöhnlichen, subtilen Arrangements des georgischen Gitarristen Zura Dzagnidze, die einfühlsame Begleitung der polnischen Vibrafonistin Kasia Kadlubowska sowie die des Stuttgarter Bassisten Fabian Wendt und des Schlagzeugers Martin Grünewald untermalen gekonnt die intime Atmosphäre ihrer Lieder.

In ihren Stücken entlockt die Künstlerin alltäglichen Themen bunte Nuancen, hütet und lüftet Geheimnisse und erinnert sich an Reisen. Sie erzählt Geschichten auf Deutsch, Spanisch und Englisch. Wie die einer Wüstenfrau namens “Laylah“, die von schlaflosen Nächten oder neuen Perspektiven in dem Lied “earthrise“.

Sie begleitet sich am Gesang mit der Ukulele, Gitarre und am Klavier und wird inspiriert durch Pop, Blues, Folk und Jazz.