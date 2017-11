Marie Radauer-Plank & Stuttgarter Kammerorchester

× Erweitern Reiner Pfisterer x-default x-default

Was für ein Abend! Schokolade und Nüsse vom Nikolaus in den Schuhen und dann auch noch ein an Sinnlichkeit kaum zu übertreffendes Konzert mit Highlights aus dem Goldenen Zeitalter des Barock. Dabei stehen der mit einem Augenzwinkern komponierten, klangliche Gefilde von der Türkei bis nach Portugal durchstreifenden »Völker«-Suite Georg Philipp Telemanns populäre Werke zweier italienischer Barock-Urgesteine gegenüber. Gemäß seiner Maxime, Musik habe nicht nur das Ohr zu erfreuen, sondern auch die Fantasie anzuregen und den Geist anzusprechen, arbeitete Francesco Geminiani die damals in ganz Europa beliebten Sonaten op. 5 Arcangelo Corellis zu Concerti grossi um – und erlangte vor allem mit »La follia« (Die Tollheit) Ruhm sondergleichen. Toppen kann dies nur der mit Geminiani und Telemann generationsgleiche Antonio Vivaldi mit seinem musikalischen Dauerbrenner »Die vier Jahreszeiten«. Den virtuosen Solopart der effektvollen Violinkonzerte übernimmt die gebürtige Salzburgerin Marie Radauer-Plank. Der Preisträgerin des Internationalen Bach-Wettbewerbs Leipzig eilt der Ruf voraus, unglaublich frisch und zupackend zu spielen sowie über eine immens breite Palette suggestiver Gestaltungsmittel zu verfügen. Genau das richtige Potenzial, um sich an Vivaldis höchst virtuosem und in puncto Ausdrucksvielfalt kaum zu überbietendem Meisterwerk zu messen.