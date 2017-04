Marija Vitrychenko (Margarita Breitkreiz) hat keine Lust, sich als Opfer zu sehen. Gerade mit ihrer besten Freundin (Olga Dinnikova) aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, einer wirtschaftlich aussichtslosen Situation entflohen, arbeitet sie als Zimmermädchen in einem Dortmunder Hotel. Marija träumt vom eigenen Friseursalon und bessert ihr Einkommen deswegen aus dem Besitz der Gäste auf, geht in den Hotelzimmern auf Diebstour, bis jemand sie verpfeift. Nach ihrem Rauswurf wird sie Assistentin und Escort-Dame für ihren hitzköpfigen Vermieter Cem (Sahin Eryilmaz), der sie abwechselnd liebevoll behandelt und erniedrigt. Beim Geschäftsmann Georg (Georg Friedrich) hat sie es besser, für ihn übersetzt sie in Meetings mit Russen. Aber wird es Marija gelingen, sich aus ihren Abhängigkeiten zu lösen?