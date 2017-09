Schauspiel mit Musik Von Bernd Steets

Mit Live Gesang!

Wer war Marilyn Monroe wirklich? Wie hat sie die letzten Wochen vor ihrem Tod verbracht? Mit wem hat sie gesprochen? Wen hat sie angerufen? Wovor hat sie Angst gehabt? Und wie kam sie wirklich ums Leben? Starb sie an einer Überdosis Tabletten oder wurde sie umgebracht?Das Stück „Marilyn Monroes letztes Band“ von Bernd Steets spielt in ihrem Schlafzimmer und erzählt eindrucksvoll die Geschichte einer Frau, die mehr war als nur eine Frau. Denn sie war und ist eine der Ikonen des amerikanischen Kinos.„Marilyn Mornoes letztes Band“ zeigt eine Marilyn Monroe, die am Ende ist, aber dennoch von Aufbruch und Neuanfang träumt, die sentimental ihre düstere Vergangenheit wachruft, sich ihrer Erfolge erinnert und sogar ihre Songs singt, die bis heute unvergessen sind.Ein Stück voller Widersprüche – eben ganz Marilyn!

Regie: Mandy RöhrMit: Lucia Schulz