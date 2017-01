× Erweitern Fotograf: Josef Fischnaller Mario Barth

Ein Stück Beklopptheit macht Männer sexy!

Wer könnte davon überzeugender erzählen als Mario Barth? Am 25. Februar 2017 kommt der beliebte Comedian zurück in die SAP Arena. Wenn Mario Barth seine Alltagsgeschichten mit unverwechselbarer Mimik zum Besten gibt und absurde Dialoge lebhaft nachspielt, erweist er sich als extrem guter Beobachter – nicht nur mit Blick auf den Beziehungsalltag von Männern und Frauen. In seinen Geschichten steckt immer ein hoher Wiedererkennungswert für seine Zuschauer. Kein Wunder, dass der Angriff auf die Lachmuskeln zwei Stunden lang nicht zu stoppen ist. Mehr als 600.000 begeisterte Fans haben das aktuelle Programm „Männer sind bekloppt, aber sexy“ bereits erlebt. Die zwei Shows des zehnfachen Comedypreisträgers im November 2015 und Februar 2016 in Mannheim waren weit im Vorfeld der Veranstaltung ausverkauft.

Grandiose Comedy-Show für beide Geschlechter

Wer einmal bei Mario Barth in der Show war, weiß was er bekommt: Eine grandiose Comedy-Show für beide Geschlechter. Die Zuschauer werden erfahren, warum Männer eigentlich chancenlos sind und nie etwas richtig machen können, egal wie sehr sie sich anstrengen. Dieser und anderen Fragen geht Mario Barth gewohnt direkt und humorvoll auf den Grund. Dazu gibt es wieder ein einzigartiges Bühnenbild.