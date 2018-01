Marion Fiedler & Band

Die Songwriterin und Jazz-Pop Chanteuse Marion Fiedler kommt mit ihrer Band und einem neuem Sound nach Stuttgart. Die junge Musikerin hat für das Album "Rolling On" aus über 1000 eigenen Songs auswählen können. Sie schreibt viel, und am liebsten unterwegs.

„Rolling On“, ist auch die erste Single ihres am 2. Februar 2018 erscheinenden, gleichnamigen Albums, und entstand im Verlauf einer Bergwanderung am Mont Blanc in Frankreich in extremer Sommerhitze. „Auf Wanderungen nehme ich immer die Ukulele mit. Als ich oben ankam, stand dann plötzlich auch dieser Song. Auf das Lied bin ich schon stolz, weil mich der Refrain immer wieder selbst überrascht und mitnimmt, ganz ähnlich wie beim Verliebtsein dürfen die Emotionen dann einfach fließen. Diesen Song zu schreiben, zu singen, das ist alles so mühelos und natürlich verlaufen, als hätte das Lied schon länger in mir gewartet“, sagt Marion Fiedler selbst über den Entstehungsprozess und entschied sich, „Rolling On“ als letzten, ungeplanten Track in einer wunderbar schwungvollen, spielfreudigen Vollbandversion noch für das Album aufzunehmen. Nicht nur ihr Team und der Produzent Johannes Gerstengarbe stimmten zu. Schließlich wurde daraus sogar der Titeltrack, und auch der Regisseur Marcus Sternberg ließ sich von ihr überzeugen, „Rolling On“ als Video umzusetzen. Die Single erschien im Oktober 2017 mit zwei Bonustracks – dem melancholischen Album-Outtake „We Belong Together“ und der Gabriel Rios-Coverversion „Gold“ in einem wunderschönen Arrangement für Cello und Piano.

Im Konzert wird Marion Fiedler die Songs des neuen Albums erstmalig in Stuttgart vorstellen. Begleitet wird sie von Philip Brehmer (Drums) und Johannes Gerstengarbe (Gitarre), die wie Marion Fiedler selbst in Nashville Musik studiert haben. Seit einem Jahr ist auch der Pianist Andreas Leuschner dabei, der bis zu deren Auflösung bei der Ostrockband electra! die Tasten bedient hat.

Im Fokus des neuen Repertoires steht die Idee, verschiedene Genres und kulturelle Hintergründe in ausgefeilte Arrangements verschmelzen zu lassen. Marion Fiedler und ihrer Band gelingt es, eine Brücke zwischen warmer, handgemachter Musik und kunstvollem Jazz und Jazzpop zu erschaffen, der sich auch anderen Richtungen wie Pop, Blues, Funk und Country öffnet. Auf der Bühne, aber auch in anderen Belangen ist Marion ein unermüdliches, mitreißendes Energiebündel. "Das neue Repertoire hat wahnsinnig viele Facetten. Und nicht nur das Album, sondern auch Marion Fiedler. Sie ist in dieser Zeit viel fokussierter in ihrem Songwriting geworden, hat ihre Stimme weiterentwickelt, und ein Durchhaltevermögen bewiesen, was man selten findet." erklärt der Produzent und Gitarrist Johannes Gerstengarbe.

Die Reise ihres Sounds hat Marion Fiedler auch selbst gelebt. Nach ihrem Studium (Jazzgesang und -komposition) in Nashville (USA) brachte sie ihren ganz eigenen Sound nach Europa. Inzwischen wird sie von Zuhörern und Kritikern für ihre einzigartige Stimme, kreative Projekte und besonders auch für ihre Kompositionen gelobt. Zu ihren Unterstützern gehören der erste Taylor Swift Manager Rick Barker, die Jazzsängerin Silje Nergaard, der vielfach ausgezeichnete Musikvideoregisseur Marcus Sternberg (Nena, Xavier Naidoo, Anastacia), und der legendäre Jazzsänger Al Jarreau, der Marion Fiedlers Kompositionsstil lobte.

Auch Frank Wilkat vom Pop-Jazz-Radio, bei dem sie mit zwei Titeln bereits mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Hörercharts verweilen durfte, lobt den Sound der jungen Sängerin.

Marion Fiedler gelingt es, mit ihrer Musik Grenzen zu überwinden, und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Für ihr Projekt "Can I Ride In Your Backpack?" sendete sie 500 Exemplare eines Reisealbums in die Welt, welches über mehrere Monate von Hand zu Hand gegangen ist. Die Route, die die CDs genommen haben, konnte man auf ihrer Website nachvollziehen. Dieses Projekt wird vor dem Release vom neuen Album "Rolling On" auch in Stuttgart wiederholt.

Marion Fiedler - Gesang/Komposition

Andreas Leuschner - Piano

Johannes Gerstengarbe - Gitarren/Bass

Philip Brehmer - Drums

http://www.marionfiedler.com