„Close-up“ - so heißt das aktuelle Programm von „Maritta Meyer & Band“ - ein Mix aus Modern-Jazz, Samba, Blues und Pop Einflüssen. Eine musikalische „Nahaufnahme“ bestehend aus Eigenkompositionen der jungen Musikerin, mit denen sie möglichst authentisch „nah“ ihre Geschichten in Form von Melodien und Texten erzählen möchte. Jazzige Harmonien und Rhythmen treffen auf verträumte Klänge und eine gefühlvolle Stimme. Im Jazz hat sie ihre persönliche Ausdrucksform gefunden: Jazz lässt Freiheit für Improvisation, Kommunikation und ist in erster Linie Musik zum „live“ erleben. „Musik machen bedeutet für mich besondere Augenblicke festzuhalten, sie mit Tönen auszudrücken und sich ihrem Klang im Moment völlig hinzugeben.“

Maritta Meyer (Gesang) Julián Duprat Petrich (Schlagzeug), Tobias Fritzen (Bass) und Steffen Lang (Gitarre