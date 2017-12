Marius Jung - Yeah, Yeah, Yeah!

× Erweitern Marius Jung

Die 60er Jahre in Deutschland: In der Gesellschaft brodelt es. Prüderie versus sexuelle Revolution. Schlager versus Beatmusik. Dicke Nebelschwaden aus Nikotin ziehen durch Deutschlands Wohnzimmer, während sich die Familien generationsübergreifend vor den ersten Fernsehern versammeln.Marius Jung taucht ein in diese Zeit, als die perfekte Bügelfalte ohne Vorwarnung auf den Sommer der Liebe traf. In den wilden 60ern gab es in Deutschland zwar schon Pop-, Rock- und Soul-Musik, doch Englisch sprach noch so gut wie niemand. Und so dichtete man tapfer und kreativ Hits aus Übersee zu „duften" Liedern um. So wurde aus dem Soulklassiker "When A Man Loves A Woman" kurzerhand "Wenn es Nacht wird in Harlem". Und "Paranoid" von Black Sabbath hieß auf einmal "Hund von Baskerville". Lieder und Geschichten aus einem noch jungen Deutschland, von den Beatles über Cindy und Bert zu Otis Redding. Marius Jung öffnet einen Zeitstrudel und entführt seine Zuschauer auf eine turbulente Zeitreise in die Ära der oft komischen Widersprüche.