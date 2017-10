× Erweitern Mark Forster

Mark Forster kommt im Herbst 2017 zurück in die großen Hallen um ein weiteres Mal sein goldprämiertes Album TAPE (Four Music), in einem angemessenem Rahmen mit seinen Fans zu feiern. Nach dem geradezu bombastischen Erfolg von Au Revoir (900.000 verkaufte Singles, deutscherMusikautorenpreis), gefolgt durch den Albumerfolg von "TAPE, ist Mark Forster ohne Zweifel kaum aus der deutschen Musik- & TV-Szene wegzudenken. Mit Hits wie Wir sind groß, dem offiziellen Fußball EM-Song 2016 des ZDF, der Mark Forster ganz nebenbei den Platin-Status bescherte, und der aktuellen, mit gold ausgezeichneten Single Chöre, istsein Name jedem musikbegeisterten Radio-Hörer ein Begriff.Als Juror und Coach bei der erfolgreichen Casting-Show The Voice Kids(Sat.1) überzeugt er zudem nicht nur mit seinem musikalischen Talent, sondern gewinnt auch hier die Herzen der Zuschauer mit seiner natürlichen und sympathischen Art. Auch in der diesjährigen Staffel von Sing meine Song Das Tauschkonzert (VOX) wird Mark Forster mit von der Partie sein. Sein aktuelles Album TAPE, das auch Namensgeber seiner diesjährigen Tour ist, schickt sich mit einer unerhörten Leichtigkeit an, seinen Status zu untermauern. Mutig schloss er sich für TAPE mit Größen wie den Harlem Gospelsingers, der Streicher Arrangeurin Rosie Danvers (u. a. Adele) unddem Arrangeur Jason Yarde, der unter anderem die Bläsersektion des Plan B Hits She Said arrangierte, zusammen. Das führte ihn und seine Produzenten Ralf Christian Mayer und Daniel Nitt von ersten Aufnahmen im spanischen Motril, über London und New York schließlich nach Teneriffa,wo Forster die Produktion abschloss.Wohl auch aufgrund dieser Eindrücke zeigt uns TAPE, trotz der gewohnt melancholischen Töne, auch einen fröhlichen Mark Forster, einen gelösten. Das war ihm wichtig, er wollte, so sagt er, ein Album machen, dass seinem Gemütszustand entspricht und eigentlich auch ganz grundsätzlichseinem Naturell.TAPE ist, genau wie früher, als Forster noch vor dem Radio saß und sich selbst Kassetten aufnahm, ein Album voller Lieblingslieder geworden.