39. Epfenbacher Markttag

Quelle: Epfenbach Epfenbacher Markttag

Die Stände und Zelte der Vereine sind eingebettet in die rund 60 Händlerstände mit Textilien, Schmuckwaren, Süßigkeiten und anderem. Alles zusammen verwandelt Epfenbach im Altortbereich zu einem wahren „Basar“.

Die teilnehmenden Gruppen und Vereine bieten ihren Gästen in kulinarischer Hinsicht all das, was einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt.

So gibt`s passend zur Jahreszeit neuer Wein mit Zwiebelkuchen, Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe oder Vanillesoße, Handwerkerfladen, Wellfleisch, Waffeln mit Mostsoße, Schweinepfeffer, Flammkuchen, Pizzabrötchen, Schupfnudel mit Sauerkraut, Markklößchensuppe, Rindfleisch mit Meerrettich, Grillbraten, Grillhähnchen, Steaks und vieles mehr, sowie die üblichen Getränke.

10 Uhr: Eröffnungsfeier mit der Darstellung und Glossierung des Ortsgeschehens durch die Vereine, der Bieranstich durch den Bürgermeister, sowie die Böllerschüsse des Stammtisches „Gute Laune“ vom Gasthaus „Zur Linde“.

Am Abend wird bei verschiedenen Vereinen die Bar geöffnet und das Tanzbein von „Jung und Alt“ kann zu Livemusik geschwungen werden.