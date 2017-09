Markus Binder hat ein Ohr für den Sound der Zeit. »Teilzeitrevue« (2017) ist nach »Testsiegerstraße« (2005) Markus Binders zweites Buch im Verbrecher Verlag. Als Schlagzeuger und Songschreiber des österreichischen Duos Attwenger hat er bisher 11 Alben veröffentlicht und so eigenwillig und grandios wie seine musikalische Arbeit ist auch seine literarische.

»Teilzeitrevue« widmet sich einem Paar und dessen Beobachtungen. Innerhalb von 36 Stunden fliegen die beiden eine Langstrecke, halten sich in einem Flughafen auf, fahren mit dem Zug in die nächste Stadt, ziehen in der Nacht durch die Klubs, erleben Bands, streunen durch die Stadt, lieben sich, streiten, landen in einem Kaufhaus – und beobachten.

In Dialogfetzen, heftigen Zitaten und lustigen wie gesellschaftskritischen Reflektionen entsteht eine eigene Welt, in der egal ist, wer spricht, ob nun sie oder er oder eine Passantin oder eine Band. Zugleich bildet Markus Binder das Chaos ab, durch das wir moderne Menschen uns bewegen – mal verstört, mal begeistert, doch vor allem mitreißend.