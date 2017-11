Markus Huber erklärt die Welt der Musik

Der Generalmusikdirektor aus Pforzheim plaudert im Welfensaal wieder humorvoll und fesselnd aus dem Nähkästchen und das Publikum erfährt so manches Wissenswerte und Delikate aus ‘Aus dem Tagebuch eines Kapellmeisters. Teil II‘. Generalmusikdirektor Markus Huber, der dem Waiblinger Publikum bereits aus vielen Gastspielen des Pforzheimer Theaters bekannt ist – von zahlreichen Oper- und Operettengastspielen und auch durch einige Sinfoniekonzerte – wird nun zum zweiten Mal sein Soloprogramm präsentieren: Ohne Orchester, nur mit seinem Mundwerk bewaffnet präsentiert er einen wilden Mix aus der Welt der Musik – Anekdoten, Überlegungen, Erkenntnisse, Geständnisse, Fragen und hoffentlich viele Antworten aus dem prallen Erfahrungsschatz eines Dirigenten. Anknüpfend an den ersten Soloabend wird er inhaltlich neue Schwerpunkte setzen und diese in seiner charmant-humorvollen Art zum Besten geben. Wer bei Teil I dabei war oder schon einmal in den Genuss einer seiner Konzerteinführungen gekommen ist, weiß, wie kurzweilig und amüsant dieser Abend werden wird.

Markus Huber wurde 1968 in München geboren. Als Solist des Tölzer Knabenchores arbeitete er schon in früher Jugend mit Musikerpersönlichkeiten wie Herbert von Karajan, James Levine, Nicolaus Harnoncourt und Dennis Russel Davies. Sein Musikstudium absolvierte er an den Hochschulen in München und Wien. Nach ersten Stationen in Deutschland war Markus Huber von 2002 bis 2007 erster Gastdirigent des Bulgarischen Kammerorchesters, und wurde 2003 Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters. Seit 2008 ist er Generalmusikdirektor des Theaters Pforzheim. Markus Huber stand am Pult zahlreicher renommierter Orchester, darunter das ORF- Symphonieorchester, die Hamburger Symphoniker, die Münchner Symphoniker und eine Vielzahl großer U.S.-amerikanischer Orchester. Eine weitere Tournee führte ihn nach Kuala Lumpur, Tokio und Singapur.