Markus Kavka - Bukowski Top Date!

Koryphäe, Tausendsassa – und bei allem, was er macht, absolut kredibil: Markus Kavka ist TV- und Radio-Moderator, Autor / Journalist, DJ, mit Grimme-Preis, Grimme Online Award und Bayerischem Fernsehpreis ausgezeichnet und seit den Hoch-Zeiten von VIVA und MTV landesweit bekannt. Wir freuen uns auf einen echten Promi, der darauf ziemlich wenig gibt, und zwischen seinen aktuellen Musik-Formaten bei DELUXE MUSIC, egoFM und seiner Fußball-Kommentatoren-Tätigkeit bei NITRO noch Zeit und Bock auf’s Auflegen hat. Musikalisch bewegt er sich dabei im Spannungsfeld zwischen Tech House, Deep House und Techno. Damit hat er 10 Jahre lang das Melt!-Festival eröffnet und genauso bei SonneMondSterne und vielen anderen Festivals auf den ganz großen Bühnen überzeugt, so dass es richtig spannend ist, wie er mit unserer Mini-Tanzfläche umgehen wird. Come early!