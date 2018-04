Herausragende, bewegende Songs, eine einmalige Raspelstimme (bei Balladen dunkel und warm, bei Rocksongs mitreißend und kraftvoll). Stilsichere Variabilität zwischen Rock ’n’ Roll, Country, Folk und Soul sind die Markenzeichen von Markus Rill & the Troublemakers.

2016 wurde Rill beim Deutschen Countrypreis „Sänger des Jahres“, außerdem wurde „Dream Anyway“ als „Album des Jahres“ ausgezeichnet. Nun präsentiert er das Nachfolgealbum „Getting Into Trouble (20 Years Of Gunslinging)“, das einen reifen Musiker und seine Band zwischen Song-Tiefgang und Rock ‚n‘ Roll-Appeal auf dem Zenit ihres Schaffens zeigt. Der in Frankfurt geborene Markus Rill hat in Austin/Texas Songwriting studiert und in Nashville/Tennessee gelernt, wie sich aus exzellenten Songs herausragende Alben machen lassen. Mittlerweile bewegt sich Rill, der in Europa und sogar in den USA viele Fans gewonnen hat, so sicher

und authentisch in der Welt von Roots Rock und Americana, dass internationale Stars wie Rosanne Cash, Ray Wylie Hubbard, Tom Waits und Bonnie Raitt seine CDs empfehlen und

prämieren. Die Troublemakers sind mehr als Begleitmusiker: sie sind kongeniale Partner, variabel und spielfreudig. Wo Markus Rill & the Troublemakers auftreten, fühlen sich die Zuhörer in den Süden der USA versetzt.