Markus Vatter - Vattermorgana

Der Reutlinger Liedermacher- VATTER kommt mit seinem emotionalen Bühnenprogramm „Herz auf der Zunge“ auf Tour. VATTER spielt seit mehr als zwanzig Jahren eigene Songs mit deutschen Texten, die einen sofort fesseln. Das liegt nicht nur an seinem akzentuierten und perkussiven Gitarrenstil, sondern auch an den runden Texten und einer Stimme, die un- verkennbar im Ohr bleibt. Im aktuellen Programm wird er von Ralf Gottschald an den Percussions begleitet. Die diebische Spielfreude von Gottschald gibt den Stücken eine angenehme Leichtigkeit. Man merkt, dass die beiden Musiker bereits seit mehr als 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen. Bereits 1994 erschien die erste CD „1625 Tage“. Im Jahr 2003 folgt mit „slow September Days“ ein komplett englisches Album. 2016 entstand das neue Album „1 Leben“.