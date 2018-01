Ein nebliger Samstagabend in einer kleinen Kneipe in einer deutschen Stadt. Der einzige Gast ist Schulze, ein in die Jahre gekommener Altachtundsechziger, der seit 18 Jahren der Wirtin vergeblich den Hof macht.

Doch Marlène hat keine Augen für ihn. Da betritt der gutaussehende Max die Kneipe, um einen letzten Glenfiddich zu trinken, bevor er seinem Leben ein Ende setzten will.

Gastspiel Dialog Theater

Sprechtheater MARLÈNE von Karlo Müller

(Premiere am Fr. 02.02.2018 um 20:00 Uhr)