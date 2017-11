Marlene, Marika und die Leandere

In der Haalhalle präsentiert Anja Gutgesell gemeinsam mit ihrem Pianisten Klaus Feldner eine Mischung unvergessener Schlager der 30er und 40er Jahre, mit musikalischen Glanzlichtern der Grandes Dames Marlene Dietrich, Marika Rökk & Zarah Leander.

Im vergangenen Sommer war die Sopranistin Anja Gutgesell als Maria im Musical "Maria, ihm schmeckts nicht!" und als Katze in "Pinocchio" bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall zu erleben. Neben großen Rollen in Oper, Musical und Operette am Mainfrankentheater Würzburg war sie in den letzten Jahren erfolgreich mit verschiedenen Chanson- und Liederabenden in ganz Deutschland unterwegs.