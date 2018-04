"Marotte Figurentheater" spielt "Das kleine Gespenst"

Nachdem das „Marotte“-Figurentheater aus Karlsruhe bereits einige Male in Ellwangen zu Gast war und stets seine kleinen Besucherinnen und Besucher aufs Neue begeistern konnte, hat es nun einen weiteren Kinderbuchleckerbissen im Gepäck. Auf Einladung der Stadtbibliothek zeigt es am Freitag, den 04.05.18 um 15 Uhr und um 16.30 Uhr im Palais Adelmann das fantasievolle Stück „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler. In der Geschichte erwacht das kleine Gespenst pünktlich zur Geisterstunde und spukt fröhlich durch das Schloss Eulenstein. Doch es hat die Welt noch nie bei Tageslicht gesehen und so hegt es den sehnlichen Wunsch, einmal über die Geisterstunde hinaus wach zu bleiben. Als dieser Traum plötzlich Wirklichkeit wird, beginnt für das kleine Gespenst ein aufregendes Abenteuer …Karten für das Tischfiguren- und Schattenspiel sind ab Donnerstag, 05.04.18 zum Preis von 3,-- € in der Ellwanger Stadtbibliothek zu bekommen. Die Karten können auch telefonisch unter der Rufnummer 07961/84351 oder per E-Mail an „bibliothek@ellwangen.de“ für maximal 2 Tage reserviert werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass zu den Vorstellungen Kinder unter 4 Jahren nicht mitgebracht werden können.