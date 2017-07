Vortrag:Marquard von Eck,Statthalter des Deutschen Ordens in MergentheimDr. Erik Soder von Güldenstubbe,Theologe und Historiker, ehem. Leiter des Diözesanarchivs im Bistum Würzburg

Marquard von Eck und Hungerspach war zwar nur sechs Jahre Statthalter des Hochmeisters Erzherzog Maximilian vom Deutschen Orden in Mergentheim 1606-1612, hat aber heute noch sichtbare Spuren hinterlassen: So die nach ihm benannte Eck’sche Kapelle, die heute den wertvollen Münsterschatz birgt, das auf sein Betreiben hin im Mergentheim 1607 entstandene Priesterseminar, die St. Michaelskapelle im Mergentheimer Friedhof oder die Pfarrkirche zu Stuppach.

Ein Gedenkstein in der St. Johannes-Münsterkirche erinnert gleichfalls an ihn, der aber auch als Diplomat und als einer der Ordensgebietiger eine vielfältige Tätigkeit entfaltete und in der Abwehr der stets drohenden türkischen Expansion 1619 sein Leben in Slowenien ließ.