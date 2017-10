Martha Argerich - Sergei Babayan

Meisterpianisten - 2. Abend

Programm:Prokofjew: "Romeo und Julia" - Große Suite für Klavier op. 75 (Transkription für 2 Klaviere von Sergei Babayan)Mozart: Sonate für 2 Klaviere D-Dur KV 448Prokofjew: Sieben Klavierstücke aus Schauspielmusik zu "Eugen Onegin", "Hamlet" ,"Pique Dame" und "Krieg und Frieden" (Transkription für zwei Klaviere von Sergei Babayan)

Martha Argerich zählt zu den wenigen Künstlerinnen, die seit Jahrzehnten den Klavier-Olymp bevölkern - und sie tritt ausschließlich mit musikalischen Partnern auf. Zuletzt mit Mischa Maisky in einem wunderbaren Duo-Programm gefeiert, bringt sie nun einen großartigen Pianisten der Russischen Schule mit auf die Bühne des Beethoven-Saals: Sergei Babayan. So unterschiedlich ihre Werdegänge sind, so wesensverwandt ist ihr Spiel, von großer Innigkeit, kraftvollen Emotionen und einer fast spirituellen Intensität, die lange im Zuhörer nachklingt.