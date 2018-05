× Erweitern Martin Auer Quintett

Der Trompeter Martin Auer hat das Glück, mit seinen vier außergewöhnlichen Musikerkollegen auch eng befreundet zu sein. Seit der Gründung 1995 haben die fünf Musiker ein großes Repertoire an Eigenkompositionen und Arrangements erarbeitet und einen ganz eigenen Bandsound entwickelt, ohne sich stilistisch festzulegen. Egal ob man das Modern Jazz, Mainstream, Contemporary oder Indiejazz nennen will, wichtig ist dem MAQ, den Zuhörer emotional zu erreichen. Das letzte Album „Our Kind of“, eine Neuinterpretation des Jazzklassikers „Kind of Blue“, war ein großer Erfolg mit über 50 Konzerten in Europa. Für die neue CD „So Far nahm das Quintett wieder ausschließlich Eigenkompositionen auf.

Martin Auer Trompete,Komposition/Arrangement

Florian Trübsbach Saxophon

Jan Eschke Klavier

Andreas Kurz Bass

Bastian Jütte Schlagzeug