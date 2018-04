Martin Eyerer präs. Kupferberg

Die Zeit rennt, eine Party jagt die nächste und schon ist das Jahr 2018 wieder fast zur Hälfte durch! Man sollte die Feste bekanntermaßen feiern, wie sie fallen – und das wird in diesem Fall nur zu gerne umgesetzt, schließlich kommt man ja auch nicht mehr so jung zusammen.

Auch im vierzehnten „Session Deluxe“-Jahr freut sich Gastgeber Martin Eyerer immer noch jedes Mal aufs Neue, in seinem Stuttgarter Lieblingsclub am Start zu sein. Der Kling-Klong-Labelhead lebt stets nach dem Motto, „wer rastet, der rostet“. Somit treibt es ihn unaufhörlich durch die Clubs dieser Welt. Neben dem Tour-Life sitzt der Exilschwabe zumeist in seinen Riverside Studios in Berlin und schraubt an neuen Sounds. Aktuell werden wieder Releases auf Labels wie Natura Viva, Cachai Music und Selador abgefeuert – es wird also nur sehr sehr selten still um den guten Martin. Abgerundet wird das feucht-fröhliche Familientreffen durch Resident Raphael Dincsoy sowie das Stuttgarter Kollektiv Kupferberg, das an diesem Abend sein Debüt bei der „Session Deluxe“ gibt.

Martin Eyerer (Kling Klong / Session Deluxe)

Raphael Dincsoy (Flash / Session Deluxe)

Kupferberg

