Martin for ever - Theaterprojekt zum Reformationsjubiläum 2017

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, ein ungewöhnliches Bühnenbild und ein dunkler Hintergrund – das mag wohl der erste Eindruck sein, wenn das Theaterprojekt beginnt, aber ganz bestimmt nicht der letzte.75 Minuten lang tauchen die Zuschauer in das Leben und Werk Martin Luthers ein. Theaterspiel, Musik und Gesang zeigen einen Zugang in die Debatte über die Kirche im gestern und heute. Der Projektleiterin war es wichtig, nicht in eine bestimmte Form gepresst zu werden, sondern mit der Projektgruppe einen eigenen Stil zu entwickeln. Diese Entscheidung wurde auch auf das Bühnenbild und auf die Kostüme übertragen. Reformation ist ein andauernder Prozess, darum möchte die Gruppe den Zuschauer herausfordern, sich selbst zu hinterfragen. Projektleitung und Dramaturgie: Jasmin Rahimi-Laridjani