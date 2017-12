Martin Heimchen

Nach zwei Auftritten mit Orchester folgt im ersten Konzert des neuen Jahres Martin Helmchens Debut in der Reihe der Meisterpianisten.

Seine Begeisterung für die Kammermusik - Martin Helmchen lehrt an der Kronberg Academy - schlägt sich auch in seinen Rezitalen nieder, in denen er Binnenstrukturen und Zusammenhänge der Werke so durchsichtig und plausibel wie möglich darlegt und damit dem Publikum sowohl ästhetischen Genuss, als auch den Mehrwert der Erkenntnis zuteil werden lässt. Für das Stuttgarter Konzert spiegelt Martin Helmchen Schumanns Novelletten in ausgewählten Werken von Bach bis Messiaen und erschafft so, gleich einem Kaleidoskop, einen wunderbar vielfältigen und faszinierend bunten Zirkel an Stimmungen und Eindrücken.

Programm:

Schumann: Novelletten für Klavier op. 21

Schumann-Wieck: (aus) Soirées musicales op. 6 (I und II)

Schönberg: (aus) 6 kleine Klavierstücke op. 19 (II-VI)

Bach: Partita Nr. 4 D-Dur BWV 828

Chopin: Walzer Nr.3 a-Moll op. 34/2 "Grande Valse Brilliante"

Liszt: "Bagatelle ohne Tonart" S 216a

Liszt: Nuages gris G 199 R 78