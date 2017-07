Martin Luding - Auf & Davon

Vor gut 2000 Jahren machten sich unsere germanischen Vorfahren „auf und davon“ – nämlich auf den längsten Italienurlaub der Geschichte! Horden von Männern, Frauen, Kindern und Tieren waren zusammen unterwegs, Sack und Pack wurden mitgeschleppt und in den Kneipen entlang der Reiseroute gab es manch kräftiges Handgemenge. Also eigentlich kein Unterschied zu einer heutigen Pauschalreise! Und umgekehrt: Wenn eine Frau den Jahresurlaub plant, sind das genau genommen Vorbereitungen für eine Völkerwanderung! Was da schon vorher alles über Wellnessangebote und Beautyspecials, Shoppingtouren und Sightseeings in Erfahrung gebracht wird – da braucht ein Mann schon Urlaub, bevor es in die Ferien geht! Jede Menge Zündstoff für einen explosiven Abend rund um die Fragen: Sollte MANN mit seiner Frau zusammen Kofferpacken? Warum wollen Wirtschaftsflüchtlinge ausgerechnet nach Italien? Und haben die Germanen das „All-inclusive“ erfunden? Mit einer großen Portion Herz und Klamauk präsentiert Martin Luding in seinem neuen Soloprogamm Verrücktes, Spannendes und Lehrreiches zum Thema 2000 Jahre deutsche Urlaubsreisen!