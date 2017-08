Martin Luther – Soulfully Sacred

× Erweitern Val WAGNER

Ein ebenso hochkarätiges wie auch außergewöhnliches Konzert findet in der Annakirche,, in Benningen statt.

Ab 18.00 Uhr verzaubern der Pianist und Arrangeur De’Andre Jones, die Sängerin Journi und Nyckelharpa-Spieler Thomas Roth das Publikum mit Liedern von Martin Luther.

De'Andre Jones, das Ausnahmetalent aus Oklahoma/USA und Enkel der langjährigen Pianistin von Mahalia Jackson ist auf der Bühne ein Ereignis - voller Energie, Soul und klassischen Klängen - vereint in seinem virtuosen, einzigartigen Pianospiel. Ein leidenschaftlicher Musiker, der es versteht, mit seiner Musik Emotionen zu wecken. Der Pianist, Sänger und Komponist De’Andre Jones präsentiert die seelenvollen Melodien von Martin Luther neu. In einer raffinierten Verbindung aus diesen klassischen Melodien und modernem Rhythmus schieben sich überraschende Harmonien unter diese wohlvertrauten Kirchenlieder und wirken somit reizvoll neuartig. De’Andre Jones legt mit seinem unglaublich virtuosen Klavierspiel das musikalische Fundament des Trios und setzt mit seiner klassisch ausgebildeten Soulstimme neue Maßstäbe in der Interpretation der Lieder von Martin Luther.

Die Sängerin Journi ist geboren um zu singen. Sie wuchs in Augusta/Georgia, dem Heimatort des “King of Soul” James Brown auf. Mit zwölf Jahren begann sie ihre Bühnenlaufbahn. Eine klassische Gesangsausbildung an der Fisk University in Nashville/Tennessee gab ihrer Stimme den letzten Schliff. Ihre Engagements führen sie durch die ganze Welt. Sie gibt mit ihrer fantastischen Soulstimme den Liedern von Martin Luther eine wunderbare Klangfarbe und beeindruckt mit großer Dynamik in der Melodieführung.

Der Steinheimer Thomas Roth ist der bekannteste Nyckelharpa-Spieler. Er entwickelte einen eigenen Stil auf diesem wenig bekannten, historischen Instrument, was weltweit Beachtung findet. Nachdem er rund 30 Jahre die Mittelalterszene unter anderem als Frontmann der Geyers mit seiner Musik bereichert hatte, betrat er Nyckelharpa-Neuland. Er bringt mit diesem Instrument das historische Klangelement in die Gruppe.

Gemeinsam präsentieren De’Andre Jones, Journi und Thomas Roth unter anderem die Luther-Lieder A Mighty Fortress is our God, If God had not been on our side, Come Holy Spirit, Chist Jesus lay in Deaths strong Band, In the midst of earthly Life, The Lord's Prayer und May God bestow on us His Grace.