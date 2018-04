An diesem Dienstag hat sich Martin Meixner was besonderes ausgedacht. Denn alles neu macht der Mai. Und so auch an diesem Abend - Es wird wieder grooven und die Balken der Kiste werden zum Schwingen gebracht.

Neben Martin an den Tasten besteht die Band aus hervorragenden Kollegen der Musikszene. Nur wer kommt, weiß Bescheid! Surprise, Surprise! Kommet zuhauf - es wird sehr schön!

Martin Meixner - Tasten

http://www.martinmeixner.de