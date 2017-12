Martin Meixner meets Musicians

Nach dem erfolgreichen Konzert im März 2017 kommt hier die Fortsetzung. So kann das Jahr beginnen.

... mit dem multiinstrumentalistischen singenden Gitarristen Jörg Teichert und der experimentierfreudigen Groove Maschine Christian Huber an den Drums. Diese zwei Komponenten verbunden mit der funky fauchenden Hammond Orgel des Herrn Meixner ergeben feinsten Groove, der glücklich macht. Happy Grooves - Happy Moves Vol. 2!Come by and shake your bottom!

Jörg Teichert - GitarrenMartin Meixner - Hammond/KeysChristian Huber - Schlagzeug