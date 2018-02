Dankster ist ein Jazzquartett mit Herausragenden Instrumentalisten und alter-nativer Instrumentierung. Die Band frönt einem groovenden Klangideal, welches einem düsteren Ebass erlaubt sich mit Bebop zu paaren.

In einem anderen Jahrzehnt hätten die Musiker die Hemden offen. Heute vielleicht auch? Das und noch viel mehr könnt ihr erleben, wenn ihr am heutigen Tag in die Kiste kommt.

Matthias Rosenbauer - DrumsPeter Christof - Bass, CompositionLukas Großmann - OrganMarkus Harm - Alto Saxophon

