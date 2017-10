Martin & Mooses machen Musik-Kabarett: Unmöglich Alltägliches, zum Schmunzeln Verwunderliches, Hintersinniges, Widersinniges, Unsinniges, Vor- und Nachdenkliches. Sie lassen Hausmänner, Ex-Ministerpräsidenten, Radfahrer, Nordic-Walker, Zahnärzte, Pädagogen, Wilderer, Schnäppchenjäger ...und Schildkröten in ihrem unausweichlichen Schicksal zu Wort kommen. Sie reden über Gott und die Welt, was ihnen gerade so ins Hirn schwappt, und singen Selbstgemachtes: mal zackig, mal schmalzig, mal schwäbisch, mal bluesig, aber immer nach dem Motto: "No net unnötig lustiger als nötig".