Martin Rottach spielt Hölderlin

36 Jahre lang bewohnte Friedrich Hölderlin ein bescheidenes Zimmer im ersten Stock des ehemaligen Stadtturmes am Neckarufer nachdem er als unheilbar krank eingestuft aus dem Klinikum in der Alten Burse entlassen worden war. Der Schauspieler Martin Rottach schlüpft für eine Nacht in die Rolle des Dichters Friedrich Hölderlin und erzählt von seinem Alltag mit Familie Zimmer im berühmten Turm. Das Stück ist ein Gemeinschaftsprojekt des Hölderlinturms und des Museums der Universität Tübingen MUT.