× Erweitern Martin Rütter

Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen! Denn hier kommt der einzig wahre „Anwalt der Hunde“. In seinem neuen Live-Programm „FREISPRUCH!“ hält Martin Rütter ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Menschen. Martin Rütter räumt mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners ein für alle Mal auf. Er holt sie runter von der knochenharten Anklagebank: die Ausgestoßenen, die Ausgesetzten und die Ausgebüxten.

Denn was wir alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen, bringt der Hundepro_ Nummer 1 unmissverständlich auf den Punkt: SCHULD ist nie der Hund. Martin Rütter wird uns erzählen, wer’s wirklich verbockt hat. Bei seinen exklusiven „Warm-ups“ präsentiert der Verteidiger aller Vierbeiner seine neue Live-Show in Reinkultur: „FREISPRUCH!“ pur - in intimer Hundehütten-Atmosphäre, ohne technische Erstausstattung, ohne aufwändige Bühnenkulisse, sondern Schnauze an Schnauze und zum Greifen nah. „FREISPRUCH!“ – die neue Live-Show von und mit Martin Rütter. Fachlich. Analytisch. Und vor allem richtig lustig.

Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.