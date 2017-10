Der Dogfather der Hundeerziehung ist wieder in seinem Element. In seinem aktuellen Live-Programm "nachSITZen" öffnet Martin Rütter die Tür zum bellenden Klassenzimmer. Der Mann für alle Felle bittet zum tierisch-menschlichen Nachhilfeunterricht. Denn noch sind viel zu viele Fragen offen: Herr Rütter, leidet mein Hund tatsächlich an ADHS? Oder ist er vielleicht hochbegabt? Herr Rütter, ist mein Hund überhaupt Fleischfresser? Oder längst eingefleischter Vegetarier? Und ist mein Hund am Ende gar kein Hund, sondern eine wiedergeborene Katze? Martin Rütter liefert die passenden Antworten. Denn er weiß: Um die Beziehung von Mensch und Hund noch zu retten, kann es in seiner Live-Show nur heißen: nachSITZen.