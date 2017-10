Am Montag, den 06. November 2017, ist wieder Markttag in Oberschefflenz. Zahlreiche Händler haben ihre Teilnahme am Martini-Markt angekündigt. Auch Schefflenzer Bürger sind mit ihren Ständen und ihren Erzeugnissenvertreten. Der Kindergarten „Gernegross“ heißt Sie ab 13.30 Uhr in Christkönigsheim zu Kaffee und Kuchen recht herzlich willkommen. Lassen Sie sich diese alte Tradition nicht entgehen, besuchen Sie den Markt in Oberschefflenz.