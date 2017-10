Martini Markt

Jahrmärkte oder Messen haben eine lange Tradition in Ansbach: Im Jahr 1723 wurden sie vom Markgrafen amtlich angeordnet, da sie im damaligen Wirtschaftsleben der Stadt eine steigende Bedeutung erlangten. Seit 2015 finden die Jahrmärkte in Ansbach in der Innenstadt - auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz und dem Montgelasplatz sowie um das Stadthaus - dreimal pro Jahr statt: und zwar zur Fastnacht, zum Frühlingsfest und zu Martini.

Bei den Ansbacher Messen („Ansbacher Mess") werden neben Haushalts- und Geschirrartikeln, Leder- und Schreibwaren unter anderem auch Kräuter und Gewürze, Süßwaren, verschiedene Teesorten sowie Käse- und Schinkenspezialitäten verkauft. Auch für das leibliche Wohl ist mit dem Angebot diverser Imbissstände gesorgt. Die Märkte dauern jeweils vier Tage, von Montag bis Donnerstag. Lediglich der Martini-Jahrmarkt ist einen Tag länger geöffnet.