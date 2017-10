Die Lange Straße verwandelt sich an diesem Tag in ein buntes Kaufhaus und bietet eine große Auswahl an Waren und Köstlichkeiten.

Einer der ältesten Märkte Crailsheims ist der Martinimarkt. Rund 30 Händler aus dem süddeutschen Raum werden diesen Bereich einen Tag lang in ein großes Kaufhaus verwandeln. Das Angebot umfasst vor allem Textilien, Spielwaren, Holzarbeiten, Gewürze, Schmuck, Geschenkartikel, Lederwaren u.v.m. Auch für das leibliche Wohl ist mit Imbissbetrieben, gebrannten Mandeln, Popcorn, Süßwaren, Waffeln u.v.m. gesorgt.