Martinsgans-Essen

In der Woche um den Martinstag (06. – 12.11.) gibt es Gans im Mauerwerk.

Küchenchef Karsten Philipp präsentiert die Gans als einzelnes Gericht oder als Menü. In dieser Woche duftet es im Mauerwerk auf jeden Fall „Gans“ hervorragend…

Am 11.11., also am Martinstag, servieren wir die Gans auch im Ganzen. Auf Vorbestellung bereitet unser Küchenteam Ihre individuelle Gans für Sie zu.

Unser Team freut sich auf Sie… Gänsekeule mit Blaukraut und Knödel, 3-gängiges Gänse-Menü, …die ganze Gans (ab 4 Personen)