Ich bin ein Gewinner, kann mich nicht erinnern, wann ich mal verloren hab. Bevor ich dich kannte, war das Wort 'verlieren' nicht mal in meinem Wortschatz.“ Bei dem Berliner Rapper Marvin Game kommt alles zusammen, was man heutzutage braucht, um etwas zu reißen im Rap-Geschäft: Ambition – Marvin ist jung, hungrig und ein Macher, wie er im Buche steht. Talent – so unverkrampft und auf den Punkt, wie die sieben Tracks seiner neuen EP „Hennessy & Autotune“ klingen, hat man deutschen Rap lang nicht gehört. Zumindest nicht, wenn man sich nur außerhalb der Crew um Marvin Game umsieht: Schon seine großartige letztjährige EP „Freust du dich schon?“, die „Ataraxia“-EP seines Bruders und Produzenten Morten und natürlich „Spielverderber“, das Albumdebüt von Mauli zeigten ganz deutlich, dass hier Style, Musikalität und ein untrügliches Gespür für urbane Avantgarde-Sounds in einem der wichtigsten kreativen Movements der aktuellen Deutschrap-Landschaft kulminieren. Diese Geschichte schreibt Marvin Game jetzt weiter. Komplett produziert von Morten, weist „Hennessy & Autotune“ nicht nur musikalisch in die Zukunft: Die Symbiose aus tiefen 808-Bässen und melodischen Flows ist hier nämlich kein Selbstzweck, um dem vermeintlichen „Trap“-Zeitgeist zu gefallen, sondern einfach das ganz natürliche musikalische Vehikel für das, was Marvin Game zu sagen hat. Und das sind eben nicht nur aneinandergereihte Ansagen, sondern auch Einblicke in das Gefühlsleben der Person hinter dem Hennessy und dem Autotune – befeuert von einem unbändigen Selbstbewusstsein. „Was sie sagen ist nicht wichtig/Die Stimmen in meinem Kopf sagen mir: Was ich mach, ist richtig.“ Richtig. Und deswegen wird Marvin Game auch 2017 das machen, was er am liebsten macht: gewinnen.präsentiert von Splash Mag, Rap.de, Juice, 16bars.de und Noisey