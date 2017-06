In Friedrich Schillers Trauerspiel wird die dramatische Begegnung zum Duell zweier starker Frauen:

Mary Stuart, Königin von Schottland, die vor Verfolgung in ihrem Schottland nach England geflohen war, wird von Elisabeth, Königin von England, auf Schloss Fotheringhay gefangen gehalten und wurde bereits zum Tode verurteilt. Elisabeth, die „Bastardkönigin“ (uneheliche Tochter von Heinrich VIII. und Anne Boleyn), kann keine Frau neben sich dulden, die Jahre zuvor selbst Anspruch auf den englischen Thron erhoben hatte und legitime Tochter des schottischen König Jakob V. ist. So ist auch Elisabeth gefangen, gefangen in dem Druck der Verantwortung, die ihre Macht ihr auferlegt. Die beiden gegensätzlichen Königinnen sind sich also sehr ähnlich. Beide wollen nichts mehr als die Freiheit. Wir sehen in Elisabeth eine machtbesessene Monarchin, die über ihr Amt ihre Weiblichkeit verleugnet und in der Mary eine Königin, die über ihre weiblichen Interessen, die Würde ihrer Stellung vernachlässigt hatte. Beide bilden einen entschiedenen Gegensatz, jene ist die Handelnde, diese die duldende Heldin.

Das ganze Stück dreht sich um Vollstreckung oder Verhinderung des Todesurteils und wird durch die Durchdringung von Liebe, Politik und Religion zu einem packenden Polit-Thriller.