Maskenball

Carnival like in the 20ies - mit DJ Louie Prima (Electro Swing Revolution)

Wer der 5. Jahreszeit entgehen, aber auf eine vielversprechende Nacht nicht verzichten mag, der findet in der Posthalle am 09.02. seinen Heimathafen. Hier wirft der Electroswing-Dampfer seinen Anker und entführt euch rastlosen Nachtschwärmer in die 20er-Jahre. Mit am Board ist DJ Louie Prima. Er belebt mit seinem betörenden Electroswing Körper und Geist.

Um das Ganze noch ein wenig spannender zu gestalten, ist ein geheimnisvoller Dresscode angesagt: Hinter einer Maske, im Verborgenen steht einer aufregenden Nacht nichts mehr im Wege. Mit Anlegen der Maske, dem Betreten der Posthalle lässt jeder den Alltag hinter sich und begibt sich in eine ausufernde und geheimnisvolle Nacht.