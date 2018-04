Massimiliano Pagliara & Julian Bender

Queer Festival X Level Of Intimacy

Im vergangenen Jahr saß er aufgrund eines Streiks in London am Flughafen, anstatt als Headliner der Queer Festival Party im Karlstorbahnhof an den Plattentellern zu stehen. Nach dementsprechend verlängerter Vorfreudezeit bringt Massimiliano Pagliara (Berghain Ostgut Ton) jetzt beim Festivaljubiläum zusammen mit Mannheimer DJ Julian Bender den KlubK zum Beben. Geboren im tiefsten Süden Italiens, hörte er schon als Kind die verschiedensten Musikstile: Rap, klassische Musik, Reggae, Dub und sechziger Jahre Rock’n’Roll. Seinen eigenen Stil beschreibt er als eine eklektische Mischung aus House, Disco, Electro und Techno – zeitgemäß und doch klassisch. Pagliara zeichnet eine andauernde Lust am Dialog aus – sei es durch seine Kollaborationen oder Solo-Produktionen, durch seine DJ-Sets oder auf ganz persönlicher Ebene. Die Welt von Tanz, Bewegung und Kommunikation ist jedenfalls fest in sein Leben verwurzelt – wer sich selbst zu bewegen weiß, kann auch andere leicht in Bewegung bringen.