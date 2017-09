Master Infoabend

Der Studiengangsleiter Prof. Dr. David Quigley stellt den Masterstudiengang „Forschung in Gestaltung, Kunst und Medien“ vor. Das Studium kann in drei bzw. vier Semestern absolviert werden kann und ist auch an Geistes- und Kulturwissenschaftler/innen gerichtet. Der Masterstudiengang geht weit über klassische Fächergrenzen hinaus und setzt genau an der Schnittstelle zwischen angewandter und freier Kunst, Digital Humanities und künstlerischer Forschung an.

Die Teilnehmer/innen erfahren alles über Lehrinhalte und Zulassungsvoraussetzungen und bekommen einen Einblick in aktuelle Projekte von Studierenden. Der anschließende Rundgang durch Greenbox, Virtual Reality Lab, Tonstudio, Siebdruckerei und Fotostudio vermittelt einen umfassenden Überblick in das tägliche Schaffen an der Merz Akademie.