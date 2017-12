× Erweitern Matching Ties Matching Ties

Irish und British Folk präsentiert von „Matching Ties“ am Freitag, 26. Januar 2018 um 20 Uhr im Bürgerhaus in Rot am See.

Matching Ties ist eine professionelle und internationale Band. Die Mitglieder kommen aus den USA, England, Irland und Deutschland - in ihrer gemeinsamen Musik aber finden alle eine verbindende Heimat. Das Repertoire ist vielfältig und reicht von Irish und British Folk über die in Amerika verwandte keltische Bluegrassmusik bis hin zu Old-time-Country-Musik. München und der Süddeutsche Raum bilden die „Homebase“ von Matching Ties. Von dort aus geht es immer weiter zu neuen Konzertlocations. Seit 1986 tourt die Band in ganz Europa und den USA auf renommierten Bühnen und Festivals. Matching Ties tritt in Besetzungen zwischen Duo und Quintett auf. Paul Stowe und Trevor Morriss aber sind als das Gründungsduo und Kern der Band nicht mehr wegzudenken. Jeder Musiker der Band ist dabei nicht nur ein Multiinstrumentalist der Extraklasse an diversen akustischen Saiteninstrumenten, Flöten, Dudelsäcken oder Perkussions-instrumenten, sondern auch ein exzellenter Sänger und Entertainer.Der Band zuzuhören bedeutet also nicht nur den virtuos präsentierten Klängen zu lauschen, sondern auch ein Stück britischer, irischer und amerikanischer Kultur eben durch die Musik mitzubekommen.