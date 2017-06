× Erweitern Mates Open Air

Bands: Kytes, Jakob Bruckner, Jordan Prince

Mit dem frisch gegründeten MATES Open Air gibt es jungen Zuwachs für die lokale Festivalszene: Speziell auf Indie & Folk ausgerichtet und in entspannter Sommer-Atmosphäre im Innenhof des CAIRO Würzburg geben sich am 22. Juli 2017 gleich 3 veritable Hoffnungsträger ihres Gebiets in Würzburg die Klinke in die Hand. In Kooperation mit BY-on werden Jordan Prince (Folk aus New Orleans), Jakob Bruckner (deutscher Singer-Songwriter aus Regensburg) und zum krönenden Abschluss die Herren von KYTES (aufstrebender Indiepop aus München) das Debüt-Jahr gebührlich einläuten.