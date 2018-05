Mathias Bozó - "Billy Joel meets Elton John"

× Erweitern Mathias Bozo

Mit Leidenschaft und Intensivität interpretiert der Sänger und Pianist Mathias Bozó die Hits der großen Songwriter und Entertainer Billy Joel und Elton John. Man hört danach Sätze wie "Wie ein Vulkan!" oder sogar "So gut wie das Original". Der Schwerpunkt des Programmes liegt in der persönlichen Entsprechung Bozós zu Billy Joel: Starke Melodien, mal ganz sanft, mal stürmisch und rockig, und immer mit viel Emotionen. Musikalische Verwandtheiten von Joel und John nahm Bozó zum Anlass, Songs von beiden grossen Sängern in einem Programm zu vereinen.