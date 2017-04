Matinée "Das Werke, das so jugendlich"

„Abends spielten wir Roberts Es dur Quartett … und ich war wahrhaft entzückt wieder von diesem schönen Werke, das so jugendlich“, schwärmte Clara Schumann 1842, kurz nach Entstehung des einzigen Klavierquartetts ihres Mannes. Tatsächlich enthält es eine immense Bandbreite an Stimmungen. Vor allem das Andante cantabile verzückt mit seiner zu Herzen gehenden Kantilene immer wieder aufs Neue.Auch Beethovens Streichtrio ist ein Frühwerk, doch tritt er in seinem opus 9 gleich hoch ambitioniert an und entfernt sich deutlich von dem bis dahin üblichen reinen Unterhaltungsstil: Er komponiert für Könner am Instrument und Kenner im Publikum!