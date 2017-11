Wer HIPSTICKS & MATJAZZ noch kennt (2010), wird sich bei MATJAZZ wiederfinden. Zur neuen Besetzung um den Sprechsänger aus Stuttgart gehören seit diesem Jahr Dieter Fischer am Bass und Jakob Berger an den Tasten. Die fünf Musiker unterhalten mit einer Melange aus Hiphop, Rap und Jazz und erweitern das Ganze im neuen Programm mit noch mehr brasilianischen Bossa Nova - Elementen. Freut euch auf smoothen Lounge Jazz mit Sprechgesang zum gelegentlichen Kopfnicken. Premiere des neuen Repertoires in der Kiste!

Matjazz - Vocals

Rene Kastler - Gitarre

Dieter Fischer - Bass

Jakob Berger - Rhodes/Keys

Stefan Arnolds - Drums