Science Movie Night des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL): MatrixAm 18. Mai bringen wir wieder Science und Fiction zusammen! Für die Filmfans unter euch, die sich nicht nur für Science Fiction, sondern auch für die Wissenschaft dahinter interessieren!Die Science Movie Night des EMBL findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt: Wir zeigen den Filmklassiker “Matrix I” – junge Wissenschaftler des EMBL, Dr. Ina Huppertz und Dr. Thomas Schwarzl, werden an dem Abend wissenschaftliche Fragen der Besucher beantworten, sowie zusätzliche Information bezüglich der in “Matrix” thematisierten Forschungsgebiete präsentieren.Was ist die Wissenschaft hinter “Matrix”? Dieses Thema wird bei der Science Movie Night genauer unter die Lupe genommen!Der Film (FSK 16) und die angeschlossenen Vorträge sind in deutscher Sprache. Der Eintritt ist frei!