Die Band um den Sänger & Songwriter Matthias Bauersachs spielt Rockmusik mit deutschen Texten.

Getragen von einer unvergleichlichen Stimme und groovigen Gitarren-Riffs überzeugen Mattheo & DIE BRINGER überzeugen durch Authentizität, musikalisches Können und Spaß.Mal Aufdrehen und Feiern, mal Zuhören und Innehalten. Mit ihrem Mix aus Rock, Blues und Folk hat sich die Band Abend aus Rutesheim/Leonberg in den letzten beiden Jahren eine zunehmende Fangemeinde erspielt.Die schnörkellosen, eingängigen Kompositionen sind von bestechender Ehrlichkeit – und nehmen die Zuschauer/Zuhörer vom ersten Takt an mit auf eine musikalische Reise: „… mitten rein in Dein ach so cooles Herz!“ und natürlich in die Beine. Mattheo & DIE BRINGER tauchen ein in die feinsten Tiefen des „Rootsrock“, um im nächsten Moment in bester Singer/Songwriter-Manier wieder hervorzutauchen. Dann treten die Geschichten in den Vordergrund. Die Musik wird zum Soundtrack.Die deutschen Texte sind nachdenklich, komisch, wütend: Es geht um Liebhaber, Dauernörgler, Revoluzzer, Kripobullen, Kleinstadt-Djangos … und natürlich auch um Frauen!Wer den Vergleich mit prominenten Namen sucht, könnte es vielleicht so ausdrücken: Springsteen trifft Lindenberg, Grönemeyer jammt mit den Stones und ZZ Top entdecken die Neue Deutsche Welle!