Francis Aeol

Bekannte Klassiker aus den 70-ern wie Cream, CCR, ZZ Top, Gary Moore, Rory Gallhager, etc. werden von der 4-köpfigen Hobby-Band Cold Heatin eigener Interpretation und mit dem nötigen Feingefühl auf die Bühne gebracht.

In der Regel springt der Funke sofort über und das Publikum tanzt nach spätestens dem 3. Song. Jeder der 4 Musiker aus Bad Mergentheim und Waiblingen verfügt über mindestens 30 Jahre Band- und Bühnenerfahrung. Man hat sich vor einigen Jahren „gesucht und gefunden“, hier werden die Erfahrungen jedes Musikers aus Jazz, Fusion und Blues auf den Punkt gebracht. - Die kleine aber feine Besetzung Voice+Blues Harp, Guitar, Bass und Drums bietet genug Freiraum für jeden einzelnen Musiker für tolle Soloeinlagen und die Möglichkeit, in jeder noch so kleinen Kneipe zu rocken. Hans Fröscher, Voice Bluesharp; Bruno Zimmermann, Guitar; Wolfgang Stadie, Bass; Hans-Dieter Mack, Drums.